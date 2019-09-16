Движение транспорта на Можайском шоссе в Москве восстановлено после ДТП

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта на Можайском шоссе в Москве, где произошла авария с участием автобусов, восстановлено. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение восстановлено в полном объеме", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции по Москве сообщили, что на Можайском шоссе в столице столкнулись два автобуса, есть пострадавшие. Позднее источник в экстренных службах уточнил, что авария произошла с участием трех автобусов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", в ДТП оказались задействованы три автобуса. "Сегодня около 15:10 мск в районе дома 48 по Можайскому шоссе на остановке городского транспорта произошло ДТП с участием автобусов № 157К, 45 и автобуса подмосковного перевозчика. В результате ушибы получили несколько человек, они обратились за медицинской помощью. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - пояснили в пресс-службе.