Девять человек госпитализированы после ДТП с тремя автобусами в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате столкновения трех автобусов в понедельник на Можайском шоссе в Москве, из них девять - госпитализировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

"На место ДТП на Можайском шоссе в течение 5-8 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали десять человек. Девять человек, в том числе четверо детей доставлены в городские больницы и травмпункты в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы для их жизни нет. Происшествие случилось в в 15:20 мск возле дома №48.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" ранее рассказали, что два автобуса были московские рейсовые, еще один - подмосковного перевозчика. Из фотографий ДТП, опубликованных в сети, следует, что он принадлежал "Мосавтодору".