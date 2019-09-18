Москалькова направит своего представителя в суд на апелляцию Устинова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит своего представителя в апелляционный суд, где будет рассматриваться жалоба на приговор актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.

Что известно о деле Павла Устинова

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Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе омбудсмена.

"В зоне особого контроля уполномоченного находятся обращения по поводу Павла Устинова, в отношении которого вынесен приговор в виде лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.

Там уточнили, что по поручению омбудсмена "в целях соблюдения прав человека и гражданина" сотрудник Москальковой будет направлен в апелляционный суд по делу Устинова.

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ).