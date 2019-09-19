СК возбудил дело об убийстве после взрыва самодельной гранаты возле общежития в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после взрыва самодельной гранаты возле общежития в Златоусте Челябинской области, где в ходе пьяной ссоры погиб владелец боеприпаса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СК.

При взрыве 18 сентября погиб мужчина, еще четыре человека легко пострадали. Следствие сообщало, что пьяный мужчина получил смертельные травмы во время бытового конфликта при взрыве находившейся у него самодельной гранаты.

"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти мужчины, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.