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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"

Прокурор Москвы поставил на контроль расследование дела о перестрелке между полицейскими

В прокуратуре отметили, что решения о возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемого признаны прокуратурой города законными и обоснованными

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту перестрелки между сотрудниками полиции у метро "Рязанский проспект".

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокурор Москвы Денис Попов поставил результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту перестрелки между московскими полицейскими, на особый контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре также отметили, что решения о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и задержании подозреваемого признаны прокуратурой города законными и обоснованными.

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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
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