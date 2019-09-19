В Петербурге задержан президент лишенного лицензии банка "Прайм Финанс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Петербурге президента банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова в рамках расследования дел о фальсификациях и растратах. Эту информацию ТАСС в четверг подтвердил источник в следственных органах.

"Подтверждаем его [Табунова] задержание. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") и по ст. 172.1 ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации")", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что уголовные дела возбуждал Следственный комитет РФ. В рамках расследования уже допрошены бывшие сотрудники финансовой организации, некоторые из них дали показания против Табунова.

В июне 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс" в связи с полной утратой собственных средств вследствие выявленной регулятором недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей. В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют 735,73 млн рублей. В то же время обязательства банка превышают 946,64 млн рублей.

Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в июне в правоохранительные органы.

Кредитно-финансовая организация занимала 366-е место в банковской системе РФ.