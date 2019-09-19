Полиция смягчила квалификацию дела о захвате моста в Киеве и угрозах его взорвать

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция переквалифицировала уголовное дело в отношении Алексея Белько, который 18 сентября заблокировал и угрожал взорвать киевский мост "Метро", и отказалась от обвинений в подготовке теракта. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"[Дело квалифицировано по статьям] "хулиганство" и "ложное сообщение о минировании". Обвинение в подготовке теракта полиция предъявлять ему не будет", - сказал он. Крищенко подчеркнул, что это согласованная позиция всех силовых структур, задействованных в расследовании этого дела.

В свою очередь, министр Украины по делам ветеранов, "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что Белько, который воевал в Донбассе на стороне Киева, уже принес извинения киевлянам за причиненные неудобства, у него не было намерений подрывать мост, а своим поступком хотел привлечь внимание к себе и своим проблемам.

"Он говорил, что у него были проблемы с трудоустройством, с отсутствием финансовых средств, проблемы личного характера. Мы хотим привлечь внимание к тому, что в государстве должен быть комплексный подход к ветеранам, должна быть соответствующая ветеранская политика", - сообщила Коляда. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в четверг, что хочет дать Белько шанс "начать все заново и жить нормальной жизнью" и пообещал лично просить суд избрать злоумышленнику минимальное наказание.

В среду 42-летний уроженец Крыма Белько более трех часов блокировал собственным автомобилем движение по киевскому мосту "Метро", угрожая подорвать его, а также ряд государственных учреждений. Он был вооружен помповым ружьем, стрелял в воздух, сбил полицейский дрон. Действия злоумышленника полиция первоначально квалицифицировала как подготовку к теракту.

Белько не предъявлял каких-либо требований, лишь заявил в телефонном разговоре с представителями силовых структур, что хочет пообщаться со своей девушкой. После задержания он был доставлен в один из СИЗО Киева, в его автомобиле никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. В ходе спецоперации также никто не пострадал.