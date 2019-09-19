Прокуратура выступила против ареста Мосолова по делу о хищении

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ просит отпустить под домашний арест заместителя директора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом представитель прокуратуры заявила в Басманном суде Москвы, где в четверг решается вопрос об аресте Мосолова.

"Несмотря на тяжесть предъявленных Мосолову обвинений, прошу избрать ему домашний арест", - сказала прокурор.