Осужденный в рамках дела Гайзера экс-глава Госсовета Коми отпущен на свободу

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Госсовета Республики Коми Игорь Ковзель, осужденный на шесть лет в рамках дела о мошенничестве, отпущен на свободу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд рассмотрел ходатайство защиты Ковзеля об освобождении его из-под стражи в связи с отбытием наказания. Мосгорсуд постановил освободить Ковзеля и отменить меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда. Ранее суд приговорил Ковзеля к шести годам заключения, но по пересчету "день в СИЗО за полтора в колонии" он уже отбыл наказание, так как прошло ровно четыре года с момента его ареста.

26 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы и представление на приговор главному фигуранту дела - бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру.

Все фигуранты дела были оправданы по ст. 210 УК РФ ("Создание или участие в организованном преступном сообществе"). В итоге Замоскворецкий суд Москвы 10 июня осудил всех фигурантов дела на сроки от пяти лет условно до 11 лет колонии. Так, Гайзер был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывший заместитель Алексей Чернов - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов - к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Фигуранты дела обвинялись в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (статьи 210, 290, 159, 174.1 УК РФ). Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму. 30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.