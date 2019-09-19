В результате пожара в ТЦ Грозного сгорели два ресторана и магазин

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Огнем в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами. Об этом в четверг сообщила ТАСС сотрудница администрации ТЦ.

"Огонь вспыхнул на третьем этаже центра, предварительно, в небольшом магазинчике с электротехникой. В результате пожара, перекинувшегося на второй и первый этажи, выгорели два ресторана, а также магазин со спорттоварами", - сказала она.

Обеспечению пожарной безопасности, исправности системы оповещения в ТЦ уделялось большое внимание, проводились постоянные проверки и учения, добавила она.

Пожар в ТЦ "Гранд Парк" возник в четверг вечером. Его общая площадь составила 700 кв. метров. Сейчас он уже ликвидирован. Пострадавших нет.