Задержанных в Японском море браконьеров из КНДР доставят в Находку в пятницу

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Прибытие конвоя с задержанными в Японском море браконьерами из КНДР в приморский порт Находка ожидается во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Приход судов ожидается в районе обеда сегодня в Находку, где-то в 14:00 (7:00 мск)", - сказали в пресс-службе.

По информации ФСБ России, во вторник российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, по факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").