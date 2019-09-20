Жительницу Якутии приговорили к условному сроку за продажу своего ребенка

ТАСС, 20 сентября. Жительницу Якутска приговорили к четырем годам лишения свободы условно за продажу своего новорожденного ребенка. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Следователи в марте 2019 года возбудили уголовное дело о продаже матерью новорожденной дочери. В 2017 году женщина родила ребенка и, не желая его воспитывать, продала за 300 тыс. рублей, оформив отказ на дочь. Женщина, которая пошла на сделку, воспитывала ребенка на протяжении полутора лет, но в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий факт продажи стал известен правоохранительным органам.

"Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу ч. 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего"). С учетом мнения государственного обвинителя, а также полного признания вины, наличия троих малолетних детей суд назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, сейчас ребенок по-прежнему воспитывается в семье, которая ее взяла и где для нее обеспечены все условия.