Источник: на рейде в Находке находятся только два задержанных судна из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Только два судна КНДР, задержанных в Японском море после нападения иностранных рыбаков на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, находятся в настоящий момент на рейде в порту Находки. Как сообщил ТАСС источник на месте события, судьба 11 мотоботов, о которых также сообщалось при задержании, пока не известна.

По данным ФСБ, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них огнестрельные.

"На рейде находятся только два больших судна. Мотоботов, про которые говорилось раньше, сейчас рядом не видно. Может быть, их отбуксировали куда-то. На месте работают следователи", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю, суда пока будут оставаться на рейде, доставлять задержанных иностранцев на берег пока не планируется. Конвой прибыл в порт Находка в пятницу, серьезно задержавшись в пути от места задержания в Японском море. Причинами стали неблагоприятная погода и тихоходность некоторых северокорейских судов.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").