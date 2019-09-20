В Пермском крае возбудили уголовное дело после убийства собак в охотничьем хозяйстве

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после убийства в одном из охотничьих хозяйств Пермского края четырех собак. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

"По факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель четырех собак породы западно-сибирская лайка, следственным отделом МВД России по Горнозаводскому округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В понедельник на местном интернет-портале 59.ru появилась информация о том, что в воскресенье в Горнозаводском районе Пермского края были расстреляны четыре западно-сибирские лайки. Их хозяин утверждает, что животных убил директор охотхозяйства "Глухарь", бывший замминистра промышленности и предпринимательства региона. По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора. В свою очередь экс-замминистра объяснил хозяину собак свои действия тем, что лай "мешает ему охотиться", а сами животные "гоняют лосей". Хозяин лаек отметил, что при себе у него была охотничья путевка на боровую дичь, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.