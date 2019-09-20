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Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до двух

В полиции рассказали, что мужчина утонул, пытаясь преодолеть на грузовике поток воды глубиной 2,5 метра до международного аэропорта в Хьюстоне

ТАСС, 20 сентября. Тропический шторм "Имельда" в штате Техас унес жизни двух человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По словам шефа местной полиции, в четверг мужчина 40-50 лет утонул, пытаясь преодолеть на грузовике поток воды глубиной 2,5 метра до международного аэропорта в Хьюстоне.

Ранее телеканал ABC информировал о другом погибшем мужчине, который утонул в попытке спасти свою лошадь.

В связи с погодными условиями в четверг губернатор Техаса Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

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