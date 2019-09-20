Суд 26 сентября рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор Устинову

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 26 сентября рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба защиты Устинова и представление прокуратуры будет рассмотрено Мосгорсудом в 10:00 мск 26 сентября", - сказала представитель суда.

Накануне заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд, в котором просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, отметил, что они не оспаривают доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости.

Кроме того, 18 сентября Пономарев также обратился в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда с ходатайством об изменении заключенному под стражу Устинову меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.