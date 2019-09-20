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Стрельба возле станции метро "Рязанский проспект"

Один из сотрудников ОСБ пытался разоружить полицейского, устроившего стрельбу в Москве

В результате происшествия один сотрудник полиции погиб

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один из сотрудников отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД на московском метрополитене пытался разоружить полицейского, устроившего стрельбу при задержании на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

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"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что сотрудник полиции на московском метрополитене открыл стрельбу после того, как оперативники ОСБ показали ему одну из денежных купюр, которую он мог получить в качестве взятки. При этом один из сотрудников ОСБ пытался разоружить полицейского, но не смог", - сказал источник.

Он добавил, что в пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте сотрудника полиции.

Вечером 18 сентября полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей, открыл огонь по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, он открыл стрельбу в вестибюле метро. Один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияСтрельба возле станции метро "Рязанский проспект"
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