Один из сотрудников ОСБ пытался разоружить полицейского, устроившего стрельбу в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Один из сотрудников отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД на московском метрополитене пытался разоружить полицейского, устроившего стрельбу при задержании на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что сотрудник полиции на московском метрополитене открыл стрельбу после того, как оперативники ОСБ показали ему одну из денежных купюр, которую он мог получить в качестве взятки. При этом один из сотрудников ОСБ пытался разоружить полицейского, но не смог", - сказал источник.

Он добавил, что в пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте сотрудника полиции.

Вечером 18 сентября полицейский, подозреваемый в попытке получить взятку в 2 тыс. рублей, открыл огонь по коллегам, пытавшимся его задержать. По данным Следственного комитета, он открыл стрельбу в вестибюле метро. Один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.