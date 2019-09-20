Москалькова назвала решение суда освободить Устинова из СИЗО справедливым

"Сегодня вынесено поистине справедливое решение. Хотела бы выделить роль Генпрокуратуры, которая внесла в Мосгорсуд ходатайство об изменении меры пресечения Павлу", - сказала она после судебного заседания.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова назвала поистине справедливым решение Мосгорсуда, по которому был освобожден из СИЗО актер Павел Устинов, осужденный ранее за применение насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованного митинга в центре Москвы.

Москалькова пояснила, что в данном уголовном деле не было ни одного признака, по которому Устинова можно было оставить в СИЗО. "И суд это сегодня подтвердил. Президент России ранее неоднократно подчеркивал, что содержание в СИЗО - вынужденная мера", - сказала она, отметив, что получила целый ряд ходатайств и жалоб по другим материалам уголовного дела о массовых беспорядках. "Буду делать все, чтобы помочь восстановлению справедливости", - заверила она.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры изменил актеру меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. После того как решение суда поступит в СИЗО, Устинов выйдет на свободу. Он участвовал в заседании суда из СИЗО по видео-конференц-связи.

26 августа будет рассмотрена жалоба на сам приговор. Его, помимо адвоката, обжаловала и Генпрокуратура. Однако надзорное ведомство не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, полагая в то же время, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости. Генпрокуратура просит назначить приговор, не связанный с лишением свободы.