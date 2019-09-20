В МЧС назвали предварительную причину пожара в ТЦ "Гранд-Парк" в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Нарушение работы электросети является предварительной причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По поступающей на данный момент информации от следственных органов, работающих на месте происшествия, основной причиной возникновения возгорания рассматривается версия аварийного режима работы электросети в очаговой зоне пожара. Однако на данном этапе категорично говорить о выводах не представляется возможным, так как работа на месте происшествия продолжается. Пожарно-техническая экспертиза будет завершена в течение 10 дней", - отмечается в сообщении.

Как сообщил ТАСС гендиректор управляющей компании "Гранд-Парк" Руслан Хасиев, нарушения норм пожарной безопасности, выявленные ранее прокуратурой и МЧС, были устранены. "Все рекомендации прокуратуры, МЧС выполняются сразу после получения. На текущий момент не было никаких замечаний", - отметил собеседник ТАСС.

Пожар в торгово-развлекательном центре произошел в четверг вечером. Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (17:26 мск) - добавлен комментарий гендиректора ТРЦ.