WSJ: причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля

ТАСС, 23 сентября. Следователи из Индонезии пришли к выводу, что основными причинами падения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре прошлого года стали недостатки в конструкции самолета и недостаточный контроль со стороны государственных органов США. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

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Кроме этого, расследование выявило череду ошибок пилотов, а также факты неправильного обслуживания самолета, что могло привести к катастрофе, говорится в черновом варианте отчета.

Как утверждает газета, официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре. Представитель Boeing заявил, что компания тесно сотрудничает с властями Индонезии.

Американские специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте США также готовят рекомендации по улучшению подготовки пилотов и экипажа. Рекомендации будут включать в себя подготовку экипажа к поведению в нестандартных ситуациях, когда автоматические системы на борту неисправны или вовсе не работают. Кроме того, особое внимание будет уделено сертифицированию новых самолетов.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. 10 марта нынешнего года самолет аналогичной модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Оба инцидента унесли жизни 346 пассажиров. Тогда руководство Boeing заявило, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Отчет об официальных причинах катастрофы в Индонезии будет представлен в ноябре.