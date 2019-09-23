Смоленков, которого называют агентом ЦРУ, объявлен в розыск как пропавший без вести

Как отмечается, Олег Смоленков 1969 года рождения считается пропавшим без вести, что и стало основанием для розыска.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова в Черногории было возбуждено уголовное дело в России по статье "Убийство", но его расследование было приостановлено.

9 сентября телекомпания CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. CNN не назвала агента по имени, указав лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". По версии газеты The New York Times, этот агент занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". ЦРУ и Белый дом откликнулись на репортаж телеканала заявлением, в котором говорилось, что распространенные CNN сведения неточны. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей, не поясняя, кого именно она имеет в виду.

Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад являлся сотрудником администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.