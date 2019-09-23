СК просит суд оставить экс-сенатора Арашукова и его отца в СИЗО до 30 декабря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит суд продлить срок содержания по стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым в создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Арашукова Р. Р. и Арашукова Р. Т. на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года", - сказала пресс-секретарь.

Ранее районный суд продлил всем обвиняемым по уголовному делу, в том числе Руслану Арашукову, Гудеру Хашукаеву, Игорю Травинову, Николаю Романову, Алану Кятову срок содержания под стражей до 30 сентября.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 31 января сенатор был арестован. Вскоре он был временно отстранен от должности, а потом Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе.

Рауля Арашукова следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2002-2011 годах он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь".