Дополнительный буксир направили для эвакуации плавбазы "Петр Житников"

ТАСС, 24 сентября. Росрыболовство направило буксир-спасатель "Сибирский" из Владивостока на помощь терпящей бедствие в Охотском море плавбазе "Петр Житников", сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Из Корсакова к плавбазе ранее вышли два спасательных судна - "Преданный" от Росрыболовства и "Атлас" от Росморречфлота.

"В настоящее время к аварийному судну подошел спасательный буксир Росрыболовства "Преданный", также из Владивостока идет буксир-спасатель "Сибирский", ориентировочное время подхода - вторая половина четверга, 26 сентября. Кроме того, из Корсакова вышло и следует к плавбазе спасательное судно Росморречфлота "Атлас", - сказал собеседник агентства.

В Росрыболовстве уточнили, что сейчас осуществляется проливка внешних переборок, а также подача воды во внутренние помещения плавбазы через два лопнувших от температуры иллюминатора. "Так как спасатели Росрыболовства не являются специализированными пожарными судами, буксир "Преданный" продолжит осуществлять указанные действия", - добавили в пресс-службе.