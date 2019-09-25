Не менее 200 человек пострадали в Петербурге от медцентров, ставящих фальшивые диагнозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Медицинские центры Санкт-Петербурга, которые ставили пациентам несуществующие диагнозы, обманули в ходе своей деятельности не менее 200 человек, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По оперативным данным, от действий злоумышленников в Петербурге пострадали не менее 200 человек. В среднем на "лечении" потерпевшие теряли от 100 до 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что сотрудники уголовного розыска выявили в городе пять таких центров, они успели проработать несколько лет. По информации ведомства, центры находили у людей во время бесплатного обследования несуществующие болезни, а затем предлагали оформить клиенту кредит и приступить к лечению. "При этом, как правило, "врачи" и оборудование центра не имели никакого отношения к медицине", - отметили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в среду в Петербурге прошли несколько обысков в медцентрах по делу о постановке лжедиагнозов пожилым людям.

В Следственном комитете РФ позже сообщили, что возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, которые соединены в одно производство.

В ходе следственных действий совместно с сотрудниками МВД в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу доставлены 11 человек для проверки на причастность к преступлениям, проводятся 40 обысков в Москве и Петербурге.