Суд продлил арест фигурантке дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Самарский районный суд продлил срок заключения под стражей фигурантке уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай до 30 января 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Продлить срок заключения под стражей до 30 января 2020 года", - сказала судья. В отношении Светланы Балабай возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), краже из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приведении в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

Суд также продлил срок домашнего ареста другому фигуранту дела - начальнику приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роману Гладкову - до 30 января 2020 года. "Продлить срок домашнего ареста до 30 января 2020 года", - сказала судья.

Под стражей находятся также гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель Балабай Рустам Хуснутдинов.

В июле в Литве задержан бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко, который в мае был заочно арестован Самарским районным судом. В Литве Ружечко был арестован, однако затем суд заменил арест изъятием документов с интенсивным надзором.

Под домашним арестом также находятся Роман Якушев, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба". Никишов - заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Матюхин - инженер ПСП "Лопатино". Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

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