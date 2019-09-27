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Пострадавшего в ДТП в Турции россиянина эвакуировали в Казань

В генконсульстве России сообщили, что пациента перевезли регулярным пассажирским авиарейсом

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Пострадавший в результате ДТП в Турции гражданин России эвакуирован регулярным рейсом в Казань для дальнейшей госпитализации. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении генконсульства РФ.

"26 сентября из Антальи специалистами ФГБУ ВЦМК "Защита" при содействии генконсульства России была выполнена санитарно-авиационная эвакуация пострадавшего в результате ДТП мужчины 1981 г. р. Перевозка пациента осуществлялась в условиях регулярного пассажирского авиарейса. Пациент был доставлен в Казань, где был передан бригаде территориального центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации", - сообщается в заявлении дипмиссии.

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