Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве

'Следственный комитет РФ/ YouTube'
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания напавшего на сотрудника ведомства в Москве.
Ролик размещен на YouTube-канале СК РФ.
Напавший на полковника Владислава Капустина задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
По данным ведомства, он состроит на учете в психоневрологическом диспансере.
Как сообщалось, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния напавшего.