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Нападение на сотрудника СК в Москве

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве

Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"
'Следственный комитет РФ/ YouTube'

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания напавшего на сотрудника ведомства в Москве.

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Ролик размещен на YouTube-канале СК РФ.

Напавший на полковника Владислава Капустина задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

По данным ведомства, он состроит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщалось, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния напавшего.

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