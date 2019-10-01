Источник: напавший на сотрудника СК был вооружен самодельной заточкой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, смертельно ранивший полковника центрального аппарата СК Владислава Капустина возле проходной здания ведомства в Техническом переулке в Москве, использовал самодельную заточку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о нападении на сотрудника СК в Москве

"На месте происшествия был обнаружен предмет, внешне схожий с ножом. Им оказалась самодельная заточка с рукояткой, обмотанной скотчем", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Григорьев напал на сотрудника СК сзади. "Он ударил его заточкой правой рукой, задел аорту и сердце", - добавил собеседник агентства. Сотрудник СК смог дойти на проходную и сообщить о нападении, после чего потерял сознание и упал. В НИИ Н.В. Склифосовского он был доставлен в критическом состоянии и умер в реанимации.

"Нападавший попытался скрыться. Его задержали сотрудники Центра специального назначения вневедомственной охраны Росгвардии, которые обеспечивают охрану здания СК", - добавил источник. Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).