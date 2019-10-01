СК окажет поддержку семье офицера, погибшего при нападении

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что ведомство окажет поддержку семье 42-летнего полковника юстиции Владислава Капустина, погибшего во вторник от ножевого ранения при нападении возле проходной СК в Москве.

Бастрыкин также пообещал досконально установить все обстоятельства преступления. "Нашими следователями в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры, чтобы досконально установить картину произошедшего. Действия нападавшего, как и все связанные с этим обстоятельства, получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству", - подчеркнул председатель СК.

У Владислава Капустина остались жена и маленький сын. Бастрыкин выразил соболезнования родным полковника юстиции и охарактеризовал его как талантливого профессионала. "Сегодня у стен Следственного комитета при исполнении служебного долга погиб наш товарищ - полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин. Офицер выполнял свои обязанности по организации личного приема граждан, когда присутствующий там мужчина хладнокровно ударил его ножом в спину", - говорится в соболезновании Бастрыкина.

Капустин служил в органах внутренних дел, прокуратуре и Следственном комитете РФ. "Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России - настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями. Всегда тактичный и болеющий душой за порученное дело <…> Его трагический уход из жизни - ощутимая потеря для всего нашего ведомства", - сказал Бастрыкин. По его словам, Капустин внес вклад в общее дело по обеспечению восстановления прав граждан.