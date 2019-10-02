Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с нападением на сотрудника СК

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника центрального аппарата СК Владислава Капустина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Что известно о нападении на сотрудника СК в Москве

"В связи с гибелью сотрудника СК России при исполнении служебного долга Александр Бастрыкин назначил служебную проверку. Главой ведомства поручено проанализировать регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений", - сообщила Петренко.

В среду следствие ходатайствует об аресте Григорьева, обвиняемого по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

Следствие продолжает допросы свидетелей, назначены все необходимые экспертизы, в том числе по изъятому орудию преступления. Как пояснила Петренко, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере.