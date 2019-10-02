Напавший на сотрудника СК в Москве арестован на два месяца

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, смертельно ранившего накануне полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Григорьеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря", - говорится в судебном постановлении.

Согласно доводам следователя, на допросе Григорьев признал вину. Также в суде он заявил, что не возражает против ареста до 1 декабря.

Следствие установило, что до 2016 года обвиняемый жил в коммунальной квартире в Петербурге, где на него неоднократно жаловалась соседка. В 2016 году Григорьев был госпитализирован в психоневрологическую больницу имени П. Кащенко в Петербурге и после выписки в 2017 году жил в неизвестном месте. У Григорьева есть мать, но она отказалась сотрудничать со следствием.

Нападение на Капустина

Согласно материалам дела, Григорьев напал на сотрудника СК у входа в здание ведомства в Техническом переулке со спины с самодельной заточкой. Ударом были задеты аорта и сердце. Сотрудник СК смог дойти на проходную и сообщить о нападении, после чего потерял сознание и упал. В НИИ им. Н. В. Склифосовского он был доставлен в критическом состоянии и умер в реанимации.

Нападавший попытался скрыться. Его задержали сотрудники, которые обеспечивают охрану здания СК. В среду в суде следователь сообщил, что задержанный состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Следственный комитет предъявил Григорьеву обвинение по статье о посягательстве жизнь на сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ), предусматривающей максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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