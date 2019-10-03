Россияне не пострадали при нападении на префектуру полиции в Париже

ТАСС, 3 октября. Посольство РФ во Франции в четверг сообщило, что россияне не пострадали при нападении в здании префектуры полиции в Париже.

"Обращаем ваше внимание. В связи с нападением на префектуру полиции Парижа район Сите временно закрыт для пешеходов и автотранспорта. На месте работают усиленные отряды полиции. По имеющейся на данный момент информации, российских граждан среди пострадавших нет", - отмечено в сообщении.

Согласно последним данным, в результате нападения, совершенного сотрудником парижской префектуры на своих коллег, погибли четыре человека, нападавший был застрелен на месте.