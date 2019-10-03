{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на полицейских в Париже

Россияне не пострадали при нападении на префектуру полиции в Париже

В Посольстве России во Франции отметили, что в связи с нападением на префектуру полиции Парижа район Сите временно закрыт для пешеходов и автотранспорта

ТАСС, 3 октября. Посольство РФ во Франции в четверг сообщило, что россияне не пострадали при нападении в здании префектуры полиции в Париже.

На эту тему
Нападение на полицейский участок в Париже. Главное

"Обращаем ваше внимание. В связи с нападением на префектуру полиции Парижа район Сите временно закрыт для пешеходов и автотранспорта. На месте работают усиленные отряды полиции. По имеющейся на данный момент информации, российских граждан среди пострадавших нет", - отмечено в сообщении.

Согласно последним данным, в результате нападения, совершенного сотрудником парижской префектуры на своих коллег, погибли четыре человека, нападавший был застрелен на месте.

Теги
ФранцияНападение на полицейских в Париже
Нападение на полицейских в Париже
Прокурор Парижа подтвердил гибель четырех человек во время нападения на префектуру
Среди погибших - женщина и трое мужчин
Читать полностью