Прокурор Парижа подтвердил гибель четырех человек во время нападения на префектуру

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил, что во время произошедшего в четверг нападения в префектуре столичной полиции погибли женщина и трое мужчин. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе краткой пресс-конференции.

Нападение на полицейский участок в Париже. Главное

На эту тему

"Мы можем подтвердить гибель четырех сотрудников префектуры из департаментов разведки и безопасности территорий, - отметил он. - Погибли женщина и трое мужчин".

В четверг административный сотрудник префектуры полиции напал с ножом на своих коллег. Он был застрелен во дворе ведомства.