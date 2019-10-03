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Нападение на полицейских в Париже

Прокурор Парижа подтвердил гибель четырех человек во время нападения на префектуру

Среди погибших - женщина и трое мужчин

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил, что во время произошедшего в четверг нападения в префектуре столичной полиции погибли женщина и трое мужчин. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе краткой пресс-конференции.

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"Мы можем подтвердить гибель четырех сотрудников префектуры из департаментов разведки и безопасности территорий, - отметил он. - Погибли женщина и трое мужчин".

В четверг административный сотрудник префектуры полиции напал с ножом на своих коллег. Он был застрелен во дворе ведомства.

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