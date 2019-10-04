Пожар на складе в Колпинском районе Петербурга потушен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"В 17:43 мск объявлена ликвидация пожара", - сказала представитель ведомства.

Пожар на складе в Колпинском районе произошел в пятницу утром. В момент возгорания на складе находились 22 рабочих, их эвакуировали, никто не пострадал. Во время пожара в здании рухнула кровля. Для тушения был задействован вертолет.

По словам начальника Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексея Аникина, сгоревшее здание принадлежит компании "Технопласт". "Происшествие [случилось] на территории объекта "Технопласт", общая площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м. При прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение и интенсивный выход огня и дыма", - сказал Аникин журналистам на месте ЧП.

На складе, который расположен на улице Софийской, хранился пластик, во время горения было сильное задымление, на месте работала передвижная лаборатория для измерения уровня загрязнения воздуха. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС, она не выявила превышения уровня вредных веществ в воздухе.

Роспотребнадзор также проводил на месте исследования воздуха. "По результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышения гигиенических нормативов не установлено. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе благополучная", - говорится в сообщении на сайте петербургского управления ведомства.

В новость внесены изменения (18:06 мск) - добавлены подробности.