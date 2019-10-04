Французская полиция рассматривает все возможные причины нападения в префектуре

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Французская полиция и следственные органы пока не отвергают ни одной из гипотез, касающихся причин нападения в четверг сотрудника парижской префектуры на своих коллег, четверых из которых он убил. Об этом сообщил в пятницу полицейский префект Парижа Дидье Лальман. Его выступление транслировал канал CNews и ряд других телестанций.

"Наш полицейский опыт указывает нам на то, что не следует отвергать ни одной из гипотез причин происшедшего", - заявил Лальман. Он отметил, что нападение "является тем большей трагедией, потому что, во-первых, произошло внутри префектуры, а, во-вторых, было совершено одним из ее сотрудников.

В то же время он подчеркнул, что считает подтверждением высокого профессионализма французских полицейских тот факт, что "нейтрализацию нападавшего произвел совсем молодой сотрудник, выпускник школы полиции, который прибыл в префектуру всего за шесть дней до этого". По данным телеканала BFM, он застрелил преступника очередью из автомата во дворе префектуры.