Пострадавших при ЧП с катером в Иркутской области госпитализировали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Трое мужчин, пострадавших на борту врезавшегося в берег Иркутского водохранилища катера, доставлены в областную клиническую больницу с ушибами и переломами. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива. В берег врезался катер "Байлайнер" с пятью людьми на борту. Один погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

"Пострадали трое мужчин. С ушибами и переломами их доставили в областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, люди на борту катера были пьяны. Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области отметили, что причиной происшествия могло стать опасное маневрирование в темное время суток. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").