Водитель опрокинувшегося под Нижним Новгородом туравтобуса имеет 30-летний стаж работы

ТАСС, 6 октября. Водитель, находившийся за рулем туристического автобуса, который опрокинулся днем в воскресенье в Нижегородской области, имеет 30-летний стаж работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Водитель - мужчина 1961 года рождения, имеет 30-летний стаж работы. Он пояснил, что не справился с управлением на мокрой дороге", - отметил собеседник агентства, уточнив, что на момент ДТП не было дождя.

По его словам, автобус принадлежит частному лицу.

Отмечается, что Ространснадзор проверит компанию-перевозчика, которой принадлежал туристический автобус.

"Проведем проверку перевозчика, специалисты Ространснадзора выехали на место происшествия, собирают необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся утром в воскресенье у села Паново-Осаново в Гагинском районе Нижегородской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. В результате ДТП пострадали 20 человек.