Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Туве выросло до 13

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Туве выросло с 12 до 13. Семь из них госпитализированы, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"[Пострадали] 13 пассажиров. Четверых человек отпустили на амбулаторное лечение, госпитализированы пока семь человек. Осмотр [еще двоих] продолжается. Детей [среди пострадавших] нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в понедельник в республиканской больнице №1, куда доставили семерых пострадавших, трое из них находятся в тяжелом состоянии. "Пока пострадавших обследуют, состояние троих характеризуется как тяжелое, они в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В ЕДДС по Кызыльскому району ТАСС уточнили, что в микроавтобусе на момент аварии находились 13 человек.

По данным полиции, ДТП произошло около 15:00 (11:00 мск). Установлено, что 66-летний водитель транспортного средства марки SsangYong Istana после разгерметизации заднего колеса не справился с управлением, микроавтобус опрокинулся.

Автобус ехал в Кызыл из Бай-Тайгинского района. Установлено, что водитель не имеет лицензии на осуществление перевозок пассажиров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.