Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившему 2 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Беглец признал вину. Приговор вступил в законную силу.

Беглец попросил о назначении условного наказания в связи с наличием малолетнего ребенка и неосознанным характером преступления. "Мои действия были спонтанными, они были ответом на не совсем правомерные действия сотрудников полиции. У меня не было умысла причинять вред сотруднику полиции. Я раскаиваюсь в этом, я не хотел, чтобы ему было больно", - обратился к суду осужденный.

В свою очередь прокурор заявил, что Беглец совершил преступление средней тяжести и не заслуживает смягчения наказания. "Приговор суда первой инстанции вынесен законно и обоснованно", - заявил представитель прокуратуры.