Уголовное дело возбуждено после смерти трех человек при пожаре в Башкирии

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело возбуждено после смерти трех человек в пожаре в селе Урман в Иглинском районе Башкирии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам), по факту обнаружения тел троих человек в ходе тушения пожара в Иглинском районе", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в понедельник, по предварительным данным, в огне погибли двое мужчин 48 и 32 лет и 53-летняя женщина. Следователи устанавливают причины возгорания жилого дома, допрашивают очевидцев.