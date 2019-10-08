В МВД Германии сообщили, что обстоятельства инцидента в Лимбурге пока не прояснены

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Обстоятельства происшедшего в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), где мигрант из Сирии направил угнанный грузовик в легковые автомобили, пока не прояснены. Об этом заявил во вторник журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер на полях встречи министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге. Его слова приводит агентство DPA.

"Идет расследование, и я вам к настоящему времени еще не могу сказать, как квалифицировать это преступление", - сказал глава МВД.

Инцидент произошел в понедельник в центре Лимбурга недалеко от железнодорожного вокзала. Грузовик врезался в стоявшие на светофоре легковушки. По уточненным данным полиции, пострадали девять человек, включая водителя грузовой машины. Он был задержан. Сириец прибыл в Германию в качестве беженца в 2015 году. Ему около 30 лет.

Ранее во вторник телеканал ZDF сообщил, что власти ФРГ расценивают инцидент как террористический акт. По данным газеты Bild, подозреваемый уже несколько раз пытался угнать грузовик.

В то же время Федеральная прокуратура ФРГ, которая в Германии отвечает за расследование терактов, пока не взяла на себя проведение следственных мероприятий.