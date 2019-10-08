В отношении экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взяточничестве

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова, его подчиненной и еще одного фигуранта. Бывший чиновник подозревается во взяточничестве, сообщила во вторник журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления образования исполнительного комитета МО г. Казани 40-летнего Ильнара Хидиятова, начальника планового экономического отдела вышеназванного управления 50-летней Лилии Гузаировой и 37-летнего Анвара Мурсюкаева. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в конце 2016 года управление образования провело закупку металлодетекторов для школ города на сумму свыше 8,2 млн рублей. Гузаирова, по поручению на тот момент замначальника управления Хидиятова, сообщила Мурсюкаеву, который представлял интересы фирмы-поставщика, что в случае передачи через нее должностным лицам взятки в размере 10% от суммы контракта, с фирмой заключат договоры поставки. В результате договоры были заключены, а средства перечислены на расчетный счет поставщика, Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тыс. рублей.

Следователи установили, что образовательные учреждения города впоследствии получили металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. При этом неустановленные лица похитили более 4,5 млн рублей. По этому факту в отношении неустановленных должностных лиц управления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), а также по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"В отношении Мурсюкаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Гузаировой - подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Хидиятова одной из предусмотренных законом мер пресечения", - добавили в управлении.