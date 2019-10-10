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Расследование нападения в Галле

СМИ: полиция ФРГ обыскала квартиру предполагаемого стрелка из Галле

Квартира находится на федеральной земле Саксония-Анхальт, отмечает телерадиокомпания MDR

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ в связи с нападением в Галле провела в четверг утром обыски в квартире в местечке Бендорф под городом Айслебен (федеральная земля Саксония-Анхальт). Об этом сообщила телерадиокомпания MDR.

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По ее данным, в квартире проживал вместе со своей матерью подозреваемый Штефан Б. В Федеральной прокуратуре ФРГ подтвердили проведение обысков и отметили, что в ходе операции были обнаружены улики.

Сейчас следственные органы проверяют, были ли у Штефана Б. сообщники. В поле зрения властей как правый экстремист он до сих пор не попадал. В прокуратуре считают, что основным мотивом действий злоумышленника был антисемитизм. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Попытка убийства".

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ГерманияРасследование нападения в Галле
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