Верховный суд ФРГ арестовал стрелка из Галле

Что известно о нападении на синагогу на востоке Германии

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Следственный судья при Верховном суде ФРГ поместил под арест 28-летнего Штефана Б., который, как предполагается, совершил два нападения в среду в Галле. Об этом сообщила в четверг радиостанция SWR.

Прокуратура обвиняет предполагаемого экстремиста в двух убийствах, а также в покушении на жизни девяти человек.

Обвинение полагает, что Штефан Б. в среду открыл огонь возле синагоги в Галле, а также возле турецкой закусочной. Экстремист снимал все на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. При нем помимо огнестрельного оружия было обнаружено 4 кг взрывчатки.