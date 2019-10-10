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Расследование нападения в Галле

Верховный суд ФРГ арестовал стрелка из Галле

Прокуратура обвиняет предполагаемого экстремиста в двух убийствах, а также в покушении на жизни девяти человек
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Что известно о нападении на синагогу на востоке Германии

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Следственный судья при Верховном суде ФРГ поместил под арест 28-летнего Штефана Б., который, как предполагается, совершил два нападения в среду в Галле. Об этом сообщила в четверг радиостанция SWR.

Прокуратура обвиняет предполагаемого экстремиста в двух убийствах, а также в покушении на жизни девяти человек.

Обвинение полагает, что Штефан Б. в среду открыл огонь возле синагоги в Галле, а также возле турецкой закусочной. Экстремист снимал все на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. При нем помимо огнестрельного оружия было обнаружено 4 кг взрывчатки.

Теги
ГерманияРасследование нападения в Галле
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