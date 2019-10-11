DPA: совершивший нападения в Галле дал признательные показания

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Гражданин Германии, который был задержан после серии нападений в городе Галле, дал признательные показания. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на источники в следственных кругах.
По данным агентства, 27-летний подозреваемый Штефан Б. также признал, что руководствовался экстремистскими мотивами.
В среду в Галле было совершено два нападения - на синагогу и на турецкую закусочную.
Погибли два человека, еще двое пострадали. Нападения неонацист транслировал в интернете.