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Расследование нападения в Галле

Zeit: стрелок из Галле начал планировать свое нападение несколько месяцев назад

Издание пишет, что мужчина заранее приобретал материал для своего оружия в интернете и оплачивал покупки через электронную систему PayPal

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении нападения в Галле Штефан Б. начал планировать свою атаку несколько месяцев назад - в мае или, самое позднее, в начале лета. Как сообщил в пятницу еженедельник Die Zeit, об этом свидетельствует анализ операций на его счете в банке Sparkasse.

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Штефан Б. приобретал материал для своего оружия в интернете и оплачивал покупки через электронную систему PayPal. В мае он купил комплектующие для 3D-принтера, в июле заключил договор на оказание услуг мобильной связи, куда был включен аппарат Samsung, с помощью которого он снимал свои деяния и выкладывал в интернете.

Как пишет журнал Der Spiegel, после нападения в Галле руководство Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) инициировало проведение внутренней проверки, чтобы узнать, не проходил ли Штефан Б. во время службы в армии спецподготовку. Военная контрразведка ФРГ (МАД) "подняла" архивы и, проанализировав документы, выяснила, что он был одним из последних новобранцев до отмены в ФРГ всеобщей воинской повинности (июль 2011 год), служил шесть месяцев в мотопехотном батальоне 401 в городе Хагенов (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Штефан Б. прошел трехмесячную основную подготовку и научился в армии обращению с автоматической винтовкой G36 и пистолетом P8. Каких-либо указаний на его склонность к ультраправым взглядам МАД не обнаружила.

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ГерманияРасследование нападения в Галле
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