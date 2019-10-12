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В генконсульстве сообщили, что россиян среди пострадавших при стрельбе в Нью-Йорке нет

Ранее газета New York Post сообщала, что в результате стрельбы четыре человека погибли, еще четверо получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российские граждане, по предварительным данным, не пострадали при стрельбе в субботу в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

"Генконсульство РФ в Нью-Йорке связалось с городской полицией. По предварительной информации, российских граждан среди пострадавших при стрельбе в Бруклине нет. Проверка продолжается", - заявили в диппредставительстве.

По данным городской полиции, сообщение о стрельбе поступило в 06:55 по времени Восточного побережья США (13:55 мск). Четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - госпитализированы. Их ранения не представляют угрозу для жизни. Инцидент произошел в заведении, которое свидетели назвали ночным клубом.

Газета New York Post ранее сообщала о четырех пострадавших. Полиция ведет расследование. Арестов произведено не было.

По данным правоохранительных органов Нью-Йорка, в городе с 1 января по 6 октября произошло 625 случаев с применением огнестрельного оружия. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств в мегаполисе достигло 249 по сравнению с 246 за аналогичный период прошлого года.

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