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Дело об убийстве ребенка в Саратове

МВД оценит работу участкового, проверявшего подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Девятилетнего ребенка обнаружили мертвым 11 октября

ТАСС, 12 октября. Главное управление МВД по Саратовской области начало проверку в отношении участкового уполномоченного, занимавшегося профилактической работой с мужчиной, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила журналистам в субботу начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка МВД Елена Перепелова.

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"Конкретная оценка профилактической работе участкового уполномоченного полиции на административном участке будет дана в рамках проводимой в настоящее время проверки", - отметила Перепелова.

По ее словам, ранее судимый мужчина освободился из мест лишения свободы в июле 2017 года, после чего был поставлен на профилактический учет.

"Его ежеквартально проверяли по месту жительства, что соответствует нормативным документам МВД России. Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, а также злоупотребления спиртными напитками не поступало, к административной ответственности он не привлекался", - добавила Перепелова.

Полиция сообщила о пропаже девочки 9 октября. Она ушла из дома в школу, но на уроках ее не видели, домой она не вернулась. В ночь на 11 октября девочка была обнаружена мертвой. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, был ранее судим.

Согласно его показаниям, девочка проходила мимо гаража, который он занимал незаконно. По его словам, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил. В субботу суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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