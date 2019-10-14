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По факту ДТП, в котором погиб мэр Абакана, проводится доследственная проверка

По данным полиции, Николай Булакин не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево
Описание
© Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Доследственная проверка начата после ДТП в Красноярском крае, в котором погиб мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Глава Абакана погиб 14 октября в ДТП на территории Красноярского края. Авария произошла в районе Минусинска. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, Булакин не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. "Проводится доследственная проверка", - сообщили в МВД.

Представитель краевой прокуратуры Ольга Гайдук сообщила ТАСС, что на место выехал минусинский межрайонный прокурор.

Булакин родился в 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института. В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, завкафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах - в общей сложности руководил городом 24 года.

Теги
РоссияХакасияКрасноярский край
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