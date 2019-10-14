Полицейские Самарской области нашли живыми пропавших женщину с ребенком

ТАСС, 14 октября. Полицейские нашли женщину и ребенка, которые пропали в Самарской области 7 октября. Об этом говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД по региону.

"В Самаре сотрудники полиции установили местонахождение женщины 1989 года рождения и мальчика 2017 года рождения, заявление о пропаже которых поступило к полицейским 7 октября. За время розыска пропавших сотрудники провели комплекс мероприятий. Были опрошены родственники и знакомые женщины, изучен большой объем видеоматериала с камер видеонаблюдения, исследованы места возможного местопребывания разыскиваемых", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, женщина проживала у знакомых, противоправных действий в отношении нее и ребенка не совершалось. "По предварительным данным, женщина ушла из дома из-за сложных семейных отношений. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу.